Len Champions League, pallanuoto maschile su Sky Sport

Su Sky appuntamento con la pallanuoto maschile

E poi con i match della LEN Champions League 2022/2023, la più importante competizione per club a livello europeo.

Su Sky e in streaming su NOW le partite in casa e in trasferta delle due squadre italiane impegnate nella fase a gironi, la Pro Recco, detentrice del trofeo e inserita nel Gruppo A, e l’AN Brescia, inserita nel Gruppo B.

Tra oggi, martedì 24, e mercoledì 26 aprile si giocano le partite della dodicesima giornata della Regular Season.

Sfida in trasferta per l’AN Brescia, che domani sarà ospite degli spagnoli dell’Astralpool Sabadell. Match in diretta su Sky Sport Arena e NOW a partire dalle ore 19.30, con telecronaca di Daniele Barone affiancato nel commento da Sandro Campagna. Brescia in testa al proprio girone con 28 punti, spagnoli in sesta posizione a quota 10.

Mercoledì incontro fuori casa anche per la Pro Recco, che se la vedrà con i serbi del VK Radnicki. Il match verrà proposto in differita a partire dalle ore 22.30, sempre su Sky Sport Arena e NOW. Telecronaca affidata, ancora una volta, a Daniele Barone e Sandro Campagna. In classifica, liguri al secondo posto con 27 punti, 3 in meno della capolista Barceloneta, serbi sesti con 9.

Pallanuoto: LEN CHAMPIONS LEAGUE MASCHILE 2022/2023

su Sky e in streaming su NOW

Fase a gironi – dodicesima giornata: martedì 25 aprile

ore 19.30 Astralpool Sabadell-AN Brescia su Sky Sport Arena e NOW. in diretta

mercoledì 26 aprile ore 22.30, VK Radnicki-Pro Recco su Sky Sport Arena e NOW in differita

