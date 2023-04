Inizia la stagione turistica e nei bar manca personale

La MIXOLOGY Academy fa scuola anche negli Istituti alberghieri. L’Accademia per bartender stimata tra le più qualificate in Europa e unica in Italia, tiene lectures e sessioni di pratica nelle scuole superiori del Centro- Sud Italia a integrazione dei programmi ufficiali.”

Ci chiamano i docenti, in particolare dalla Campania, Umbria e Lazio – spiega il direttore della sede romana della MIXOLOGY Academy Tiziano Serangeli, 35 anni, – sia perché dal terzo anno gli studenti devono scegliere l’indirizzo e quasi tutti pensano solo alla cucina, argomento molto pubblicizzato, sia perché i giovani oggi hanno scarse aspettative verso il futuro, non hanno sogni, ideali di carriera…

Noi teniamo speach di orientamento aspirazionale, portiamo le esperienze di successo dei bartender che escono dalla MIXOLOGY Academy per far scoprire questa professione che può riservare grandi soddisfazioni e aprire a importanti scelte imprenditoriali o carriere manageriali. Gli studenti possono anche venire in sede a vedere da vicino i nostri trainer alla work station. Forse bisognerebbe rivedere i programmi degli Istituti per coordinare la domanda e l’offerta del mercato”.

