Zangrillo: 7-8 miliardi per rinnovi è indicazione realistica

Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione, a 24 Mattino su Radio 24: 7-8 miliardi per rinnovi è indicazione realistica

“Adesso non mi è possibile dare un’indicazione precisa, però certamente con l’indice dei prezzi al consumo che per quest’anno è intorno al 6% se le cose non cambiano e non migliorano, effettivamente le indicazioni di 7-8 miliardi per i rinnovi è una indicazione realistica”. Da reperire in che modo? “

La possibilità che la congiuntura migliori ci aiuterebbe moltissimo, e poi è evidente che dobbiamo pensare alla spending review e quindi a pensare di trovare delle risorse razionalizzando le spese dello Stato, andando a risparmiare su delle voci di spesa che non sono più necessarie.

È un lavoro complesso, che va fatto, nei prossimi mesi dobbiamo aggredire quelle voci che ci consentono di recuperare risorse per avviare la trattativa”. Lo ha detto Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione, a 24 Mattino su Radio 24.

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli di Attualità su Dietro la Notizia