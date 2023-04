Il nuovo album di John Mellencamp si intitola “Orpheus Descending”

ed è in uscita il 2 Giugno 2023 per Republic Records / Universal Music. L’album viene anticipato oggi dalla canzone “Hey God”.

Registrato nel suo Belmont Mall Studio, è il 25° album di Mellencamp che lo ha descritto come uno dei suoi dischi più personali con canzoni come “Hey God” e “The Eyes of Portland”.

TRACK LIST ORPHEUS DESCENDING

1. Hey God

2. The Eyes Of Portland

3. Land Of The So Called Free

4. The Kindness Of Lovers

5. Amen

6. Orpheus Descending

7. Understated Reverence

8. One More Trick

9. Lightning And Luck

10. Perfect World

11. Backbone

