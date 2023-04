“Fiori di Baggio”, l’ultimo film del regista Federico Rizzo

Il regista e sceneggiatore Federico Rizzo, uno degli esponenti più rappresentativi del cinema indipendente milanese, con Fiori di Baggio torna dopo oltre 20 anni nei luoghi a lui tanto cari del capoluogo lombardo per dipingere un nuovo e attualissimo affresco della periferia milanese, caratterizzata oggi dalla forte presenza di immigrati di seconda generazione per i quali spesso esistono ancora importanti difficoltà per una reale integrazione culturale oltre che sociale.

Presentato in anteprima italiana alla 30^ edizione di Sguardi Altrove International Film Festival lo scorso 12 marzo e reduce dai ripetuti sold out al Cinema Mexico, il film, che va delineandosi come un vero e proprio nuovo cult milanese, verrà replicato nella stessa sala ogni lunedì sera senza saltare nemmeno la proiezione del lunedì di Pasqua alla presenza del regista e del cast.

