Il fallimento nel percorso di dimagrimento è tutt’altro che raro: sono tante, purtroppo, le persone che dopo una dieta riprendono il peso perduto e non solo. Dal momento che il sovrappeso rappresenta un problema sanitario di importanza non indifferente e con potenziali conseguenze gravi, è importante riflettere sugli errori che possono portare a vanificare gli effetti di una dieta. Nelle prossime righe, ne vediamo alcuni.

Saltare la colazione

Saltare la colazione è un’abitudine che, purtroppo, fa parte della vita di tantissime persone. La causa è spesso il tempo, molto ridotto soprattutto al mattino, ma anche la pigrizia e la poca voglia di mettere in tavola un pasto adeguato giocano brutti scherzi; il risultato è che capita spesso di andare al lavoro a stomaco vuoto. Questo è un grave errore. In tal modo, infatti, si rallenta notevolmente il metabolismo, con tutte le conseguenze negative del caso sul peso.

Un altro errore che riguarda la colazione è nella scelta dei pasti a base esclusivamente zuccherina. Così facendo, si causano i cosiddetti picchi glicemici, situazioni che portano a desiderare di assumere altro cibo, lasciandosi andare a delle vere e proprie abbuffate. Oltre a ciò, quando si vivono i picchi glicemici si tende, di frequente, a cercare alimenti ricchi di zuccheri semplici. Il risultato è chiaramente un ulteriore aumento di peso.

La colazione è il primo e più importante pasto della giornata e deve essere gestito con la stessa attenzione che si riserva a pranzo e cena. Non va quindi saltata ed è opportuno consumarla ricca, mettendo in primo piano, oltre agli zuccheri, anche fibre, proteine e grassi buoni.

Non considerare gli abbinamenti di cibo

Quando si punta a dimagrire, non contano solo i cibi che si decide di portare in tavola, ma anche il modo in cui li si abbina. Nei casi in cui, per esempio, l’obiettivo è quello di abbassare il carico glicemico di un piatto come la pasta, si può puntare sulle verdure o sui legumi. Attenzione: esistono anche abbinamenti e tipologie di cibi da evitare. Tra questi rientra, per esempio, l’associazione tra pasta e pane – o tra pasta e patate – nel medesimo pasto.

Mangiare cibi light

La moda dei cibi light impazza da diversi anni. Quando li si chiama in causa, però, è bene usare cautela e ricordare che non sono certo degli alleati della linea. Il loro essere privi di grassi, infatti, porta le aziende ad aumentare i quantitativi di sale, così da rendere il prodotto più saporito. Come ben si sa, i dosaggi di sale sono da tenere sotto stretto controllo. Il rischio, esagerando, è quello di mettere a repentaglio la regolarità pressoria. Parlando di questioni relative alla linea, ricordiamo che esagerare con il sale aumenta il rischio di avere a che fare con fastidiosi episodi di gonfiore.

Puntare sui pasti sostitutivi

Un’altra moda che, purtroppo, negli ultimi anni sta guadagnando sempre più terreno è quella dei pasti sostitutivi.

Non aiutano affatto chi vuole dimagrire e per un motivo molto semplice: non insegnano a mangiare. Spesso sbilanciati dal punto di vista nutrizionale, nel momento in cui vengono abbandonati – a fine percorso – fanno sì che la persona che li ha utilizzati sia punto e a capo. Dimagrire, infatti, non vuol dire semplicemente andare in deficit calorico ma, come ricordato nelle righe precedenti, fare attenzione ad abbinamenti ed equilibri che, con un pasto sostitutivo, non si impara certo a gestire.

Non fare attenzione a quello che si beve

Molte persone iniziano una dieta dimagrante e falliscono dopo poco tempo perché non fanno attenzione a quello che bevono. Mangiare insalata scondita e, quando si ha sete, bere una bibita zuccherata o un energy drink vuol dire vanificare gli sforzi a tavola, riempirsi di zuccheri e, in alcuni casi, anche di caffeina, con conseguenze non piacevoli pure per la salute del cuore.

