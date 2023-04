A più di dieci anni di distanza dall’omonima sitcom, il celebre duo comico nuovamente insieme «I soliti idioti-Il Ritorno»

Il celebre duo comico, formato da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, diventato famoso grazie all’omonima sitcom di MTV andata in onda per 4 stagioni, a più di 10 anni di distanza dall’ultimo progetto che li ha visti lavorare insieme, torna in grande stile con un tour in teatro che toccherà il TAM Teatro Arcimboldi Milano il 21 aprile 2023.

I Soliti Idioti, diventato poco dopo la sua nascita un duo iconico e consacrato dagli intellettuali e da un pubblico trasversale, hanno dato vita a personaggi iconici e sfacciati,

con la volontà di rappresentare in maniera grottesca la vita quotidiana dell’italiano medio

attraverso stereotipi e archetipi fissati nel tempo.

Tantissime le maschere proposte da Biggio e Mandelli che sono diventate dei cult della comicità italiana creando veri tormentoni.

CALENDARIO DATE I SOLITI IDIOTI – IL RITORNO

14 aprile 2023 || Padova @Gran Teatro Geox

15 aprile 2023 || Roma @Auditorium della Conciliazione

21 aprile 2023 || Milano @Teatro Arcimboldi

22 aprile 2023 || Bologna @Teatro Celebrazioni

Infoline www.teatroarcimboldi.it boxoffice@teatroarcimboldi.it

Spettacolo ore 21

Biglietti da 30 a 55 euro

