Nonostante il mercato dell’auto abbia subito nel 2022 un rallentamento del 10% rispetto al 2021, il settore del noleggio ha dimostrato una crescita costante e ha rappresentato una quota sempre più importante delle immatricolazioni di nuove automobili.

Secondo i dati dell’analisi svolta da Aniasa, Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, della Sharing mobility e dell’Automotive digital, nel 2022, il 28% delle nuove immatricolazioni in Italia è stato effettuato dalle società di noleggio. Il noleggio a lungo termine si è rivelata poi la soluzione preferita, dato che ha visto una crescita del 19%.

Questo trend positivo del settore del noleggio non è solo importante per il mercato automobilistico, ma anche per la diffusione di veicoli a basse emissioni. Questo perché nel 2022 le aziende che noleggiano auto a lungo termine hanno immatricolato il 56% delle auto ibride plug-in sul mercato italiano e il 30% delle auto elettriche, dimostrando il ruolo fondamentale che questo particolare mercato può avere nella transizione ecologica.

Le sfide dell’automotive

Sono diverse le spiegazioni che sono state date per giustificare l’inflessione del mercato dell’auto nel suo complesso.

Innanzitutto, la crisi economica e finanziaria degli ultimi anni può aver influenzato la scelta di acquistare un’auto, in quanto molti consumatori hanno dovuto far fronte alla diminuzione del potere d’acquisto.

Inoltre, l’offerta di nuovi modelli di auto potrebbe essere stata limitata, poiché le case automobilistiche hanno dovuto affrontare problemi di approvvigionamento di materiali e componenti, a causa della pandemia.

Anche le nuove abitudini degli acquirenti potrebbero aver contribuito alla diminuzione della domanda di automobili, dato che moltissimi italiani in questi anni stanno infatti optando per mezzi di trasporto alternativi come i mezzi pubblici, la bicicletta o il car sharing., ma occorre altresì considerare l’incertezza politica e normativa, soprattutto in tema ambientale e fiscale, che può aver scoraggiato i consumatori.

In questo scenario, le aziende che noleggiano auto a lungo termine sembrano aver retto meglio di altre, come dimostrano i dati riportati, offrendo un servizio che si sta rivelando una valida alternativa. Ma perché il noleggio sta diventando sempre più popolare tra i consumatori?

L’ascesa del noleggio auto a lungo termine

Sono molte le ragioni per cui sempre più persone scelgono di ricorrere al noleggio a lungo termine.

In primo luogo, questo offre una soluzione di mobilità flessibile e conveniente, che permette ai clienti di avere a disposizione un’auto senza dover fare un investimento iniziale importante e senza subire gli oneri che un mezzo comporta. Il noleggio permette infatti di evitare la svalutazione dell’auto, che rappresenta una delle maggiori perdite economiche, e copre in un’unica rata mensile tutte le spese di manutenzione e assicurazione, liberando il cliente da eventuali costi imprevisti.

Si tratta poi di un servizio particolarmente interessante anche per le aziende, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi dal punto di vista fiscale, in quanto le spese sostenute per il noleggio possono essere deducibili dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Infine, il noleggio a lungo termine consente di avere sempre a disposizione un’auto recente, dotata di tecnologie e dispositivi di sicurezza avanzati e a basso impatto ambientale, senza doverne acquistare una nuova ogni pochi anni.

Insomma, grazie ai costi fissi, alla copertura delle spese di manutenzione e assicurazione e alla possibilità di avere sempre a disposizione un’auto moderna, il noleggio sta riscuotendo sempre più successo nel mercato automobilistico italiano, rappresentando una soluzione flessibile, conveniente e sostenibile sia per le aziende che per i privati.

