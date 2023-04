Dopo l’uscita di “The Writing of Fragments of Time”, primo brano estratto da “Random Access Memories” (10th Anniversary Edition), la riedizione estesa dell’album dei DAFT PUNK, da giovedì 20 aprile, è disponibile in digitale “GLBTM (Studio Outtakes)”.

L’uscita in digitale del brano è accompagnata anche da un video visualizer, visibile al link https://youtu.be/YiZfLvLU5Jc.

“GLBTM (Studio Outtakes)” è una versione iniziale e non definitiva di quella che poi è diventata “Give Life Back To Music”, prima che venisse aggiunta alla traccia qualsiasi tipo di produzione. È un vero e proprio sguardo sull’evoluzione del brano, e mostra l’importanza di tutti i suoi elementi e come si incastrino insieme per creare il risultato finale.

Registrare con i musicisti è stato un aspetto fondamentale che i Daft Punk, il duo parigino formato da Thomas Bangalter & Guy-Manuel de Homem-Christo, avevano deciso per questo album. Ed è per questo che gli ascoltatori possono sentire la vita, l’energia e la gioia trasmesse dagli esseri umani che suonano gli strumenti in studio.

“GLBTM (Studio Outtakes)” dà la possibilità di osservare da vicino le sperimentazioni che compongono questo processo creativo e ciò che è stato tenuto, e cosa invece è stato messo da parte.

Questi outtake sono come dei registri di ricerca: gli ascoltatori possono sentire molteplici ispirazioni e direzioni in cui la canzone avrebbe potuto evolversi prima che i Daft Punk decidessero su cosa concentrarsi per finalizzare quella che poi è diventata “Give Life Back To Music”, 10 anni fa.

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia