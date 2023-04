“Città Sola”, della compagnia lacasadargilla,

andrà in scena in anteprima nazionale all’Angelo Mai di Roma.

In Città Sola la scrittrice e critica letteraria britannica Olivia Laing ragiona e cammina per le strade di New York disegnandone una mappa peculiare e affettiva, come una cartografia tracciata lungo l’abisso dell’isolamento.

New York diventa grazie a Laing tutte le città che abbiamo attraversato e racconta in maniera particolarissima una solitudine che può essere solo urbana.

Lo spettacolo prende forma mediante un dispositivo narrativo – sonoro e visivo – per una sola voce narrante.

Un’opera site specific da adattare agli spazi che la ospitano in virtù di un allestimento essenziale fatto di due uniche grandi lavagne.

Due elementi verticali su cui si alternano resti di scrittura, tracce di geografie urbane e immagini in filigrana. Come fossero un frammento di città, due isole di «granito, cemento e vetro» staccate dai nostri paesaggi urbani.

Su queste – con un lavoro minuzioso, dal vivo – scorrono dettagli e macroscopie, come se la città non potesse mai afferrarsi nella sua interezza ma solo tramite percezioni parziali, sguardi, incontri, luminescenze, tracce, grane e materie.

E tutt’intorno un paesaggio sonoro, una partitura musicale originale, che combina atmosfere elettroniche e siderali con emersioni di rumori cittadini letteralmente mescolati a un repertorio di Songs e Ballads, jazz, rock, pop, elettropop e folk newyorkesi.

Canzoni che hanno informato, l’orizzonte degli anni attraversati dal libro, e che hanno raccolto, anche in tempi recenti, l’eredità sommersa di alcuni degli artisti riscoperti da Olivia Laing.

Un’opera non frontale e intima dalla natura immersiva e quasi installativa per restituire agli spettatori le formidabili pagine di Olivia Laing.

Informazioni e prenotazioni: prenotazioni@angelomai.org

https://www.angelomai.org

https://www.lacasadargilla.com

