Beatrice Quinta: online il video di «Attrazione fatale»

E’ online il video di “Attrazione fatale” (Sony Music Italy)

E’ il nuovo singolo di BEATRICE QUINTA, disponibile in radio e in digitale da venerdì 14 aprile.

Una diva autoironica ma sicura di sé, consapevole, sensuale è quella che appare nel videoclip del singolo, in cui BEATRICE QUINTA si mostra in tutte le sue sfaccettature: che sia elegantissima su un red carpet, provocante su uno specchio d’acqua o eterea in mezzo alla folla, l’artista manifesta la sua forza, cantando la gioia che si prova quando si inizia a credere in se stess*.

“Attrazione fatale” giunge a poche settimane dalla conclusione del “CLUB SHOWCASE TOUR 2023” di BEATRICE QUINTA, che ha toccato le città di Palermo, Milano e Roma a marzo. Questi appuntamenti hanno dato inizio a un nuovo entusiasmante capitolo della storia musicale dell’artista che, dopo l’incredibile successo del brano “$e$$O”, pubblicato durante la sua partecipazione a “X Factor” e diventato subito una hit che ad oggi conta oltre 3.5 milioni di stream su Spotify, è pronta lasciare il segno con la sua verve e la sua personalità incontenibile.

