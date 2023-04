Dopo gli annunci di Salmo, Rosa Chemical, Baustelle, Coma Cose, Lovegang 126, Colla Zio e The Zen Circus un altro grande nome si aggiunge alla line up di Men/Go Music Fest: i Planet Funk arriveranno sul palco di Parco il Prato, domenica 9 luglio. Un evento speciale, si aggiunge un giorno in più di musica e il festival arriva fino alla domenica, a ingresso gratuito.

Nati nel 1999 dalla fusione di due formazioni, i Souled Out e i Kamasutra, i Planet Funk hanno esordito nel 2000 con la hit “Chase The Sun”, raggiungendo le vette delle classifiche di tutto il mondo e diventando in poco tempo una delle più importanti band del panorama elettro – dance italiano ed internazionale. Molteplici i brani di successo come “Who said”, “Paraffin” e “Inside all the People”, che hanno affermato la solida carriera del collettivo Planet Funk permettendo loro di raggiungere il successo straordinario che detengono da più di 20 anni. La band è ora tornata con un nuovo singolo, “The World’s End”, che anticipa il loro ritorno discografico.

The World’s End

Uscito il 6 gennaio e disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, “The World’s End” segna il ritorno del collettivo dalle influenze napoletane, toscane, liguri ed internazionali, composto da Marco Baroni, Alex Neri, Domenico Canu e Alex Ulhmann, voce per questo singolo. Il brano è uno degli ultimi lavori composto dalla formazione al completo, è presente quindi nella composizione e produzione anche Sergio Della Monica.

Ricco di contaminazioni e influssi musicali dance e di musica elettronica, il brano è solo l’anticipazione di un album dove gli elementi del passato si fondono con i suoni del presente, come una grande riunione familiare in cui tradizione e novità si incontrano. Il collettivo Planet Funk, infatti, ha sempre dedicato particolare attenzione all’innovazione tecnologica e del suono e a tutta la fase di produzione dei propri brani. Non a caso il mix del singolo e dell’intero album è stato curato da Cenzo Townshend, il mixing engineer che ha collaborato con i più grandi artisti del panorama internazionale come Ed Sheeran, U2, 30 Seconds to Mars, Passenger e molti altri.

Il collettivo è ora pronto, con i suoi grandissimi successi e le sonorità inedite dei nuovi lavori, ad approdare a Men/Go Music Fest.

Le serate del 4, 5, 6 e 9 luglio saranno – come sempre per Men/Go Music Fest – a ingresso gratuito. Sono già aperte le prevendite per la serata del 7 e 8 luglio.

