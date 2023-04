È online il videoclip di “Coca zero”, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari,

già in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 31 marzo.

Prodotto da Antonio Giampaolo e Martino Benvenuti con la regia di YouNuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia) e Edoardo Palma, il videoclip è stato realizzato negli studi di Cinecittà World di Roma.

“Il video di Coca zero é girato con una macchina particolare chiamata Phantom che fa dei super slow-motion. Tutto si muove in modo lento ma inesorabile, come il cambiamento stesso, come il tempo. Nello scrivere il videoclip ci siamo sentiti come fossimo tornati indietro nel tempo, nell’era di Tetris (qualcuno tra voi se lo ricorderà!).”

Manca sempre meno all’inizio dell’attesissimo tour in Italia – undici le date complessive, cinque quelle già sold out, da Nord a Sud fino alle isole, per incontrare fan di ogni età in un abbraccio largo centinaia di migliaia di persone – dopo una tappa negli USA a Lake Placid (New York) per le Universiadi e una al The London Palladium (Londra).

IL TOUR NEGLI STADI – 2023

07.07.2023 – VENEZIA PARCO SAN GIULIANO MESTRE – DATA ZERO

11.07.2023 – MILANO STADIO SAN SIRO – SOLD OUT

12.07.2023 – MILANO STADIO SAN SIRO – SOLD OUT

15.07.2023 – FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI – SOLD OUT

19.07.2023 – TORINO STADIO OLIMPICO – SOLD OUT

23.07.2023 – ROMA STADIO OLIMPICO – SOLD OUT

24.07.2023 – ROMA STADIO OLIMPICO

27.07.2023 – BARI STADIO SAN NICOLA

30.07.2023 – MESSINA STADIO SAN FILIPPO

13.08.2023 – OLBIA RED VALLEY FESTIVAL

09.09.2023 – RCF ARENA – REGGIO EMILIA (Campovolo)

