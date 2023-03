“Waterweek 2023” l’evento a Bergamo dal 13 al 16 aprile 2023

WaterWeek 2023 si presenta con una quattro giorni di riflessioni e approfondimenti con tecnici ed esperti del settore e si svolgerà a Bergamo dal 13 al 16 aprile.

Promossa da Uniacque in collaborazione con Utilitalia, APE, Water Alliance, Università degli Studi di Bergamo, Acque Bresciane, Fondazione Teatro Donizetti e Associazione Culturale Guide Turistiche Città di Bergamo, con il patrocinio di Confservizi Lombardia, la partecipazione di Bergamo Città Creativa per la Gastronomia Unesco, con il contributo di Confartigianato si terrà al Teatro Donizetti e coinvolgerà anche la città con visite guidate e iniziative aperte al pubblico.

La WaterWeek 2023 rientra nel palinsesto ufficiale di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 e diventa occasione di dialogo tra i due gestori del servizio idrico integrato delle Province di Bergamo e di Brescia, a sottolineare il legame tra le due città. Dopo la tappa primaverile di Bergamo, la WaterWeek si sposterà nella Provincia di Brescia.

“L’edizione 2023 della WaterWeek va in continuità con le edizioni passate del WaterSeminar e con la prima edizione dell’anno scorso, proponendo nell’arco di quattro giorni un fitto calendario di appuntamenti ed eventi, alcuni specifici per gli addetti ai lavori e altri di più ampio respiro aperti al pubblico – commenta Luca Serughetti, Presidente di Uniacque. Anche per il 2023 l’acqua avrà un ruolo cruciale nella costruzione di una consapevolezza comune sul tema, tanto più urgente in questo periodo.”

Informazioni, programma, iscrizioni

Altri articoli di Ambiente su Dietro la Notizia