Uno scanner laser sul tetto di un veicolo del Comune che scatta fotografie ad alta frequenza per produrre una ricostruzione digitale del territorio. I milanesi e le milanesi lo vedranno circolare da oggi fino al 7 aprile in alcune zone della città, in particolare quelle interessate dai grandi cantieri (ad esempio le aree degli ex scali ferroviari e di MIND), impegnato a scansionare spazi e oggetti urbani.

Si tratta della fase di test di un nuovo strumento, lo Street hive, che potrebbe dare un ulteriore contributo alla costruzione del ‘gemello digitale’ di Milano avviata dall’Amministrazione.

Presentato fra le novità all’ultima edizione di Intergeo, la fiera annuale di Tecnologie digitale che si svolge ad Essen, con i suoi sensori fotografici e Lidar (la tecnica di scansione a fasci laser utilizzata anche per le auto a guida autonoma) viene messo alla prova da oggi fino al 7 aprile a Milano, senza alcuna spesa e impegno per il Comune, per verificare la sua operatività e un futuro eventuale acquisto da parte dell’Amministrazione.

