Basket: “EuroCup” – Regular Season (28-29 marzo 2023)

Su Sky e in streaming su NOW la 7Days EuroCup che tra domani, martedì 28, e mercoledì 29 marzo metterà in scena la 18^ giornata della Regular Season.

Tre le squadre italiane in corsa, Umana Reyer Venezia, Dolomiti Energia Trento e Germani Brescia.

Tre anche le partite da seguire in diretta, tutte con protagoniste le italiane, con Brescia prima sul parquet, impegnata domani in trasferta contro i turchi del Bursaspor. Match live alle ore 19 su Sky Sport 252 e NOW.

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli di Basket su Dietro la Notizia