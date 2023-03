Giovedì 13 aprile ore 20,00 – Torino Spazio Binaria

LE DONNE DI PUCCINI

Le più belle e celebri arie d’opera al pianoforte

Aurelio Pollice pianoforte

Paolo Pollice pianoforte

Passi immortali dai grandi successi per il teatro d’opera di Giacomo Puccini reinterpretati per due pianoforti. Ancora un appuntamento musicale di prestigio al CENTRO COMMENSALE DEL GRUPPO ABELE di via Sestriere 34 a Torino . Infatti nella serata di giovedì 13 aprile – ORE 20.00 – è in programma il secondo concerto della rassegna “PRIMAVERA MUSICALE BINARIA 2023”, organizzata e ideata dagli “Amici della Musica di Savigliano” coordinata dal maestro Ubaldo Rosso.

