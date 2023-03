Ci si aspettava che l’amministratore delegato di Tesla presentasse un piano per un veicolo elettrico più piccolo e accessibile, ma non si è concretizzato.

Tesla Inc. dimezzerà i costi di assemblaggio nelle future generazioni di auto, hanno dichiarato gli ingegneri agli investitori mercoledì, ma l’amministratore delegato Elon Musk non ha svelato il tanto atteso veicolo elettrico piccolo e conveniente.

Ci si aspettava che Musk illustrasse un piano per la realizzazione di un veicolo elettrico più piccolo ed economico, in grado di ampliare l’appeal del marchio e di contrastare la concorrenza, ma alla fine della presentazione i dirigenti non hanno dettagliato i piani per i nuovi modelli di veicoli o i nuovi obiettivi finanziari per l’anno.

Il direttore finanziario di Tesla, Zach Kirkhorn, ha stimato che l’azienda dovrà investire sei volte di più di quanto ha fatto finora per raggiungere l’obiettivo a lungo termine di aumentare la produzione a 20 milioni di veicoli all’anno, un aumento di 10 volte rispetto alla capacità attuale. Il conto potrebbe essere di 175 miliardi di dollari.

La conquista del mercato di massa è fondamentale per l’obiettivo di Tesla di aumentare le consegne di 15 volte, fino a 20 milioni di veicoli, entro il 2030.

La casa automobilistica ha solo quattro modelli, tutti di fascia alta. I dirigenti hanno dichiarato che il pick-up Cybertruck arriverà quest’anno.

Musk ha detto che Tesla potrebbe avere bisogno di soli 10 modelli per raggiungere vendite annuali di 20 milioni di veicoli all’anno. Si tratterebbe di una media di 2 milioni di vendite all’anno per ogni linea di modelli.

A titolo di confronto, la giapponese Toyota, la più grande casa automobilistica del mondo per volume, vende poco più di 1 milione di Corolla all’anno in tutto il mondo.

Tesla è diventata l’azienda automobilistica di maggior valore al mondo e il miliardario Musk aspira a conquistare il mercato di massa e a trasformare il produttore di veicoli elettrici in un’azienda in grado di creare un mondo più rispettoso per il clima.

Così ha spesso, recentemente ripetuto

Leggi altre news di tecnologia su Dietro al Notizia.