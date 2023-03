In occasione della Giornata Mondiale della sindrome di Down 2023 del 21 marzo, Coordown – Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down – ha invitato con successo la community di TikTok a prender parte alla campagna internazionale di sensibilizzazione Ridiculous Excuses, Not To Be Inclusive.

Obiettivo della campagna: popolare la piattaforma di intrattenimento con oltre 1 miliardo di utenti mensili al mondo con video-storie di mancata inclusione, raccontate in maniera ironica e vera dai creator anche grazie a un jingle che ha già innescato un inarrestabile effetto a catena.

Le persone con disabilità intellettiva, infatti, devono ancora lottare per ottenere un posto a scuola, nei campi estivi, nello sport, sul posto di lavoro e nella vita sociale. L’esclusione oggi non è quasi mai diretta ed esplicita, spesso vengono addotte scuse ridicole che nascondono una verità più cruda e un atteggiamento discriminatorio.

@CoorDown chiama, la community di TikTok risponde

In una sola settimana l’hashtag di campagna #RidiculousExcuses ha già raccolto 50 milioni di visualizzazioni.

Accanto alle numerose testimonianze di persone con sindrome di Down pubblicate sul canale @CoorDown, la community di TikTok ha fatto sua la campagna, partecipando in maniera attiva. Basta entrare in app per assistere a numerose storie di discriminazione raccontate in maniera ironica dai creator come:

Damiano – 1/3 dei @terconauti – che ha raccontato la sua storia di esclusione in occasione del suo desiderio di prendere la patente. Il video ha ottenuto oltre 3M di visualizzazioni.

Riccardo Aldighieri (@riccardoaldi), in un video da circa 3M di visualizzazioni, ha condiviso un episodio simbolico di esclusione legato alla sua disabilità con tono sagace ma positivo, divenuto ormai la sua cifra stilistica.

Charlie Moon (@charliemooon) si è fatta portatrice della non inclusione su tematiche del mondo LGBTQI+ in video visualizzato oltre 650 mila volte.

Arianna Talamona (@ariannatalamona), l’atleta paralimpica che in un video con oltre 550 mila visualizzazioni ha raccontato la sua scusa ridicola di non inclusione.



Un appello a sensibilizzare oltre la Giornata Mondiale della sindrome di Down

Continua a seguire il canale TikTok di @CoorDown per visualizzare o condividere testimonianze reali di mancata inclusione.

