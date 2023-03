Olly annuncia le date estive di: “il mondo gira Tour”

Alla vigilia della partenza dei live nei club, che hanno già registrato tre date sold out tra Milano e Roma, Olly annuncia oggi i primi appuntamenti estivi di “Il Mondo Gira Tour”. Gli spettacoli sono organizzati e prodotti da Magellano Concerti.

Oltre alla già annunciata data del Nameless Festival (2 giugno 2023, Annone di Brianza LC) Olly si esibirà a Bergamo (17 Giugno 2023, Nxt Station), Collegno (TO) (01 Luglio 2023, @Flowers Festival) Padova (06 Luglio 2023, @Parco Della Musica) e arriverà poi nella sua Genova (21 Luglio 2023 @Live In Genova Festival, presso L’Arena Del Mare, Porto Antico Genova).

Le prevendite sono disponibili online da ieri martedì 7 marzo, alle ore 14.00. Per tutte le info sui biglietti https://www.magellanoconcerti.it/tour/68/olly-il-mondo-gira-live

Il 10 febbraio 2023 è uscito “Gira, Il Mondo Gira” (Epic Records Italy/Sony Music), il repack del suo ultimo EP “Il Mondo Gira”, uscito il 16 dicembre 2022. Naturale completamento dell’ EP, “Gira, Il Mondo Gira” è un flusso di costante energia per 11 tracce – scritte da Olly e prodotte in collaborazione con JVLI – che trasporta l’ascoltatore nel sound accattivante ormai vero e proprio marchio di fabbrica dell’artista.

Le tracce che si aggiungono all’EP già pubblicato sono: ”Polvere”, “Menomale Che C’è Il Mare”, “Tutto Male” e “Bianca”.

In equilibrio tra brani uptempo in cassa dritta e un racconto cantautorale, intimistico e riflessivo, sua principale fonte d’ispirazione, Olly racconta se stesso attraverso uno stile unico tutto da ballare.

QUI TUTTE LE DATE DI OLLY:

Venerdì 31 Marzo I PERUGIA @Afterlife DATA ZERO

Mercoledì 5 Aprile 2023 I MILANO @Magazzini Generali SOLD OUT

Giovedì 6 Aprile 2023 I MILANO @Magazzini Generali SOLD OUT

Domenica 16 Aprile 2023 I ROMA @Largo Venue SOLD OUT

Lunedì 17 Aprile I ROMA @Largo Venue

Venerdì 2 Giugno 2023 I ANNONE DI BRIANZA (LC) @Nameless Festival NUOVA DATA

Sabato 17 Giugno 2023 I BERGAMO @Nxt Station NUOVA DATA

Sabato 1 Luglio 2023 I COLLEGNO (TO) @Flowers Festival NUOVA DATA

Giovedì 6 Luglio 2023 I PADOVA @Parco Della Musica NUOVA DATA

Venerdì 21 Luglio 2023 I GENOVA @ Live In Genova Festival (Arena del mare, Porto antico Genova) NUOVA DATA

