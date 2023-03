Noel Gallagher’s High Flying Birds hanno pubblicato il nuovo brano “Dead To The World”, tratto dal quarto album in studio del gruppo, “Council Skies” in uscita il 2 giugno via Sour Mash Records.

Noel ha raccontato: “Dead to The World è di certo il mio brano preferito del disco. Ha la stessa vibe di un film noir. È qualcosa che non ho mai fatto prima, molto melancolico, mi piace. Sono del segno dei Gemelli – ho degli up e down, il trucco è trovarsi a metà via e trasformare il tutto in musica”.

La canzone è uno dei numerosi brani del disco che contiene gli archi arrangiati dalla talentuosa Rosei Danvers, fedele collaboratrice del gruppo.

Noel ha affermato: “Rosie capisce ciò che faccio. Passare il week-end a registrare gli archi agli Abbey Road…uno dei grandi privilegi nella vita di un musicista. Suona maestoso”.

Dall’evocativo titolo dell’album, alla copertina, ai testi stessi, il nuovo disco “Council Skies” vede Noel Gallagher rivendicare il suo passato e rendere omaggio a Manchester, la sua città di origine.

Annunciati inoltre i primi headline shows dell’estate 2023 nel Regno Unito.

Dettagli in seguito, biglietti disponibili qui: https://noelgallagher.lnk.to/Livepr

