A meno di 20 giorni dall’inizio del tour teatrale, Niccolò Fabi si riavvicina alla musica live pubblicando il video unplugged de “L’uomo che rimane al buio”, brano contenuto nel suo ultimo lavoro discografico “MENO PER MENO”.

Il video, online a questo link https://youtu.be/_bJgHePd7SM, è un regalo inedito che vede il cantautore romano tornare nella grotta in cui la canzone ha trovato la sua prima ispirazione, insieme ai suoi compagni di viaggio Roberto Angelini (chitarra acustica), Filippo Cornaglia (percussioni) e, per l’occasione, anche insieme al maestro Enrico Melozzi (violoncello).

Scritta 3 anni fa durante la pandemia e inevitabilmente influenzata dalla reclusione collettiva che tutti stavamo vivendo, la canzone, come il video che l’accompagna, racconta del rapporto con l’ombra e la luce di chi sta vivendo una condizione di prigionia.

Il brano affronta, infatti, il tema della paura della libertà con un forte richiamo alla sensazione di reclusione, intesa sia come limite sia come condizione di agio dalla quale spesso si ha paura ad uscire.

Il video de “L’uomo che rimane al buio” è stato girato e montato da Giacomo Citro insieme a Fabio Gabbianelli, registrato live da Daniele “Mafio” Tortora a Campagnano di Roma e mixato da Michele Valente al Terminal2 di Roma.

Niccolò Fabi tornerà live dal 15 aprile con il “MENO PER MENO” tour, un emozionante viaggio musicale tra il suo sound intimo e il suono orchestrale magico e fuori dal tempo, che si concluderà in una location speciale il 28 maggio al Teatro Romano di Ostia Antica, Roma.

Sono già esaurite le date di MILANO, al Teatro degli Arcimboldi, e ROMA all’Auditorium Parco della Musica – Ennio Morricone.

Per tutte le informazioni sui biglietti consultare: https://www.niccolofabi.it/web/live/.

Queste tutte le date del tour “Meno per meno”:

15 aprile a ISERNIA (Auditorium Unità d’Italia) – Data zero

17 aprile a BOLOGNA (Europauditorium)

18 aprile a MILANO (Teatro degli Arcimboldi) – SOLD OUT

20 aprile a BRESCIA (Gran Teatro Morato)

21 aprile a CESENA (Nuovo Teatro Carisport)

26 aprile a TRENTO (Auditorium Santa Chiara)

27 aprile a PADOVA (Gran Teatro Geox)

28 aprile a TORINO (Teatro Colosseo)

5 maggio ad ANCONA (Teatro delle Muse)

6 maggio a PESCARA (Teatro Massimo)

8 maggio a BARI (Teatro Petruzzelli)

9 maggio a LECCE (Teatro Politeama Greco)

11 maggio a CATANIA (Teatro Metropolitan)

12 maggio a PALERMO (Teatro Golden)

15 maggio a FIRENZE (Teatro Verdi)

16 maggio ad ASSISI – PG (Teatro Lyrick)

19 maggio a NAPOLI (Teatro Augusteo)

21 maggio a ROMA (Auditorium Parco della Musica) – SOLD OUT

23 maggio a PARMA (Teatro Regio)

24 maggio a GENOVA (Teatro Politeama Genovese)

28 maggio a ROMA (Teatro Romano di Ostia Antica)

Radio Capital, è media partner di “Meno per Meno Tour”.

