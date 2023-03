Niccolò Fabi, conduttore radiofonico e curatore musicale d’eccezione per una puntata speciale di “Capital Records” in onda venerdì 24 marzo.

Dalle 14 sarà infatti due ore in diretta ai microfoni del programma di Radio Capital insieme a Luca De Gennaro e Mixo per raccontarsi attraverso la sua musica preferita.

Il cantautore romano, che in 25 anni di carriera si è imposto tra i più apprezzati del panorama musicale italiano, ripercorrerà i momenti più importanti del suo percorso umano e artistico attraverso i brani più significativi e a lui particolarmente cari, grazie a una playlist selezionata ad hoc.

Un evento inedito ed emozionante

Tra musica e parole, cornice perfetta per presentare anche il suo nuovo tour “Meno per meno” (organizzato da Magellano Concerti e prodotto da Ovest) di cui Radio Capital è Media Partner. Una tournée teatrale di 21 date caratterizzata dal sound intimo dell’arista e il suono orchestrale magico e fuori dal tempo, che prenderà il via dal 15 aprile e si concluderà il 28 maggio al Teatro Romano di Ostia Antica a Roma: uno spettacolo dove, accanto ai suoi successi, presenterà per la prima volta live anche alcune delle canzoni contenute nell’ultimo album “Meno per Meno”, accompagnato per l’occasione dall’Orchestra Notturna Clandestina del Maestro Enrico Melozzi (www.niccolofabi.it/web/live/).

“Conosciamo e stimiamo Niccolò dall’inizio della sua carriera, le sue canzoni sono sempre pezzi di cuore, siamo felici di passare due ore con lui trasmettendo le canzoni che sceglierà per il pubblico di Radio Capital con la sua grande sensibilità, e che commenteremo insieme in diretta venerdì 24 marzo” Così Luca De Gennaro e Mixo, padroni di casa di “Capital Records” programma che quotidianamente dà voce alla grande musica, dall’iconico cantautorato con le canzoni più belle di sempre ai nuovi classici fino alle leggende del rock, ospitando e dando voce a musicisti d’eccezione.

La puntata si può seguire in diretta FM, DAB e in digitale sul sito e l’App di Radio Capital dove resterà poi disponibile anche on demand

