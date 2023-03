Moby: “Walk With Me”, feat Lady Blackbird

Walk With Me è un paesaggio sonoro ammaliante e avvolgente che rimbomba come una tempesta in avvicinamento sotto la straordinaria voce di Lady Blackbird, ed è tratto dal nuovo album di Moby, Resound NYC, in uscita il 12 maggio 2023 per Deutsche Grammophon

Moby afferma: “Ci sono molte voci straordinarie sul pianeta, ma onestamente quasi nessuno ha una voce così particolare e notevole come quella di Lady Blackbird”.

“Quando ho sentito per la prima volta la canzone ‘Walk With Me’, mi è tornato in mente quando ero bambino e cantavo in chiesa. Per me è come tornare nel luogo in cui tutto è cominciato… Così abbiamo deciso di aprire gli spettacoli con questa canzone e portare la gente alla cerimonia!”, dice Lady Blackbird, il cui album di debutto “Black Acid Soul” ha ottenuto recensioni a 5 stelle e lodi unanimi da parte di tutti i media britannici.

In Resound NYC Moby reimmagina e orchestra quindici dei suoi brani più iconici scritti o registrati a New York tra il 1994 e il 2010, con la partecipazione di vocalist come Gregory Porter, Ricky Wilson (Kaiser Chiefs), Margo Timmins e Amythyst Kiah. Il mese scorso Moby ha pubblicato In This World con Marisha Wallace.

Resound NYC è il follow-up dell’acclamato album Reprise (maggio 2021) che ha segnato il debutto di Moby su Deutsche Grammophon con ospiti quali Kris Kristofferson, Mark Lanegan, Jim James e Skylar Grey.

Mentre molti dei cantanti sono nomi di grande notorietà, altri sono meno conosciuti: Moby ha scoperto P.T. Banks mentre cantava ad una cerimonia nuziale in Texas, mentre l’anziano padre dell’affascinante Danielle Ponder si unisce a lei nel remake di Run On.

Il ventesimo album in studio di questo autentico pioniere della musica riflette forse il momento più determinante nella vita musicale di Moby, quello dalla sua ex casa di New York City.

Moby è nato a New York City e ha iniziato la sua carriera musicale suonando in gruppi punk rock e facendo il dj nei club underground di New York e dintorni.

