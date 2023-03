La spumeggiante “cantauttrice” come lei stessa ama definirsi fusione di cantante, attrice e autrice Manuela Bollani sarà ospite del festival della comicità in musica CCM (Catalogo Comico Musicale) in scena nel teatro di Zelig di Viale Monza 140 a Milano il 2-3 e 5 marzo.

Conducono la serata Elianto e Beatrice Arnera, con Silvio Cavallo, Daniele Ceva e Andrea Di Marco. Resident Band i Magazzeno.

Dopo aver partecipato ad alcuni Zelig Lab ed essere stata ospite di alcune puntate del programma Zelig Time, in onda sul canale 63 del digitale terrestre torna ad essere protagonista nel tempio della comicità.

“Sono felicissima di prendere parte a questo nuovo format dedicato all’integrazione tra musica e risate in un locale che ha fatto la storia della comicità italiana – dichiara Bollani -. Le collaborazioni con Zelig sono bellissime esperienze di crescita e di grande condivisione col pubblico, con gli altri artisti coinvolti e col team creativo. Non vedo l’ora di respirare tutta la magia di quel palco!”.

Catalogo Comico Musicale

Il CCM raccoglie “il meglio dei comici e dei cialtroni che fanno della musica una scusa per far ridere della gente” e vedrà sul palco Manuela Bollani che nelle tre serate farà conoscere al pubblico i suoi pezzi originali, senza dimenticare quella che può essere definita la sua hit “Ignaro (La dà)” (disponibile su Spotify e Youtube) un brano dal taglio fortemente umoristico che sa divertire e al contempo stimolare una riflessione sulle dinamiche uomo-donna nella comunicazione e in particolare nel corteggiamento.

Il testo, scritto da Manuela Bollani su musica di Gabriele Landucci, racconta in modo giocoso la frustrazione della donna che rimane imprigionata nel ruolo di colei che tenta di farsi capire quando avrebbe le idee chiarissime su come vorrebbe che proseguisse la serata. Per contro all’uomo spetterebbe l’arduo ruolo di colui che dovrebbe portare avanti l’azione quando invece potrebbe rischiare di non capire i segnali e restare ignaro rispetto ai reali desideri della donna.

Appuntamento quindi 2-3 e 5 marzo Area Zelig Viale Monza 140, Milano

www.areazelig.it

