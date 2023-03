E’ disponibile in digitale “DIABLO, QUE CHIMBA”, il nuovo singolo delle icone mondiali della musica latina MALUMA e ANUEL AA.

Online anche il video musicale, prodotto da Royalty Films e diretto dallo stesso Maluma e Cesar “Tes” Pimienta: https://youtu.be/MSSdmVe16mo.

Girato a Miami, il videoclip ricorda i video reggaeton della vecchia scuola con un pizzico di ironia che allude al passato attrito tra Maluma e Anuel AA.

“Diablo, Que Chimba” è stato prodotto da DJ Luian e scritto da Juan Luis Londoño Arias (Maluma), Emmanuel Gazmey Santiago (Anuel AA), Wander Manuel Mendez (Santo Niño), René David Cano Ríos (Bull Nene), Luian Malavé Nieves (DJ Luian), Xavier Semper, Edgar Semper, Pablo Fuentes (BF) e Kedin Maysonet. È una collaborazione molto attesa, destinata a diventare un inno da festa grazie al suo ritmo contagioso che fonde elettronica e urban.

Questo nuovo singolo, insieme a “La Fórmula” e “La Reina“, farà parte dell’attesissimo prossimo album di Maluma, che uscirà entro la fine dell’anno.

Inoltre, Maluma ha ricevuto 2 nomination agli American Music Award nelle categorie “Best Song – Pop“ (per “Junio”) e “Tour of the Year“ (per “Maluma Papi Juancho World Tour”).

