I Måneskin: “Loud Kids Tour”, al Mediolanum Forum di Milano

I Måneskin faranno tappa al Mediolanum Forum di Milano lunedì 3, martedì 4 e giovedì 6 aprile con il LOUD KIDS TOUR, che li vedrà i protagonisti di ben 32 concerti nei più grandi palazzetti d’Europa, dopo i SOLD OUT in Messico, Canada, Nord America e Sud America del 2022. La band tornerà al palazzetto per un quarto appuntamento anche venerdì 5 maggio.

Questa seconda parte del tour, ha già collezionato ben 29 date SOLD OUT a cui seguiranno cinque attesissime date evento negli stadi, previste per l’estate 2023:

16 luglio allo Stadio Nereo Rocco di Trieste,

20 (SOLD OUT) e 21 luglio allo Stadio Olimpico di Roma

24 (SOLD OUT) e 25 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

Due ore di rock potente, accompagnate da uno spettacolare disegno di luci, in cui la band presenta live i brani del nuovo disco.

Non mancheranno brani in italiano come “La Fine”, “Mark Chapman”, “Coraline” e “Torna a casa”, insieme a moltissimi altri successi, già amati dai fan, come “Mammamia” e “Supermodel”.

I Måneskin hanno inoltre annunciato da poco il RUSH! World Tour, la tournée mondiale – prodotta e organizzata da Vivo Concerti – che li vedrà per la prima volta esibirsi nei palazzetti di Giappone, Canada e Stati Uniti, toccando i templi della musica internazionale come il Madison Square Garden a New York.

La band tornerà poi in Sud America, questa volta nelle più grandi arene e stadi, e debutterà inoltre in Australia.

