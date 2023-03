A un mese esatto dall’annuncio di “Random Access Memories” (10th Anniversary Edition), una riedizione estesa dell’album dei DAFT PUNK, in uscita il 12 maggio, è uscito in digitale il primo brano estratto, “The Writing of Fragments of Time”.

Editata appositamente per “Random Access Memories” (10th Anniversary Edition) dall’ingegnere del suono Florian Lagatta, “The Writing of Fragments of Time” è un brano-documentario che prende ispirazione dalla traccia “Giorgio by Moroder” di “Random Access Memories”, in cui il leggendario Giorgio Moroder racconta il proprio processo creativo.

I nuovi frammenti catturati dietro le quinte mostrano così degli effettivi esseri umani al lavoro, con tutti i loro dubbi, emozioni e le imperfezioni iniziali del progetto.

Il testo scritto quel giorno è un perfetto esempio di futura nostalgia, con i punti di vista di loro stessi che, proiettati nel futuro, riflettono e ricordano quel preciso momento creativo nel passato.

A distanza di dieci anni, ascoltare ora quelle parole, accompagnate da un inedito sguardo sul dietro le quinte della sua creazione, genera una sorta di infinito loop temporale, come una piccola capsula del tempo.

Per “Random Access Memories” (10th Anniversary Edition), disponibile in pre-order al seguente link: https://daftpunk.lnk.to/RAM10_, i Daft Punk mostreranno alcuni dei processi creativi più intimi che hanno caratterizzato la nascita dell’album, con 9 nuove tracce demo e outtake, per un totale di 35 minuti di musica inedita mai rilasciata prima d’ora.

Questa nuova versione sarà disponibile nei seguenti formati: triplo LP 180 grammi, doppio CD digipack e digitale. Inoltre, la versione originale di “Random Access Memories” sarà per la prima volta disponibile in Atmos.

