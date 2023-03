Un nuovo e importante traguardo per Achille Lauro che ieri è volato a New York nella celebre sede dell’Aula dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del Palazzo di Vetro (ONU) dove è stato invitato a partecipare all’importante iniziativa “GCMUNTALKS” dal titolo Le arti per la cittadinanza globale in cui l’artista ha tenuto uno speech sul ruolo della musica come arte che unisce le popolazioni e sull’importanza di investire nelle proprie passioni di fronte a una platea gremita di studenti internazionali.

L’artista è atteso stasera nella sede dello Sheraton New York Times Square Hotel, di fronte gli studenti della delegazione italiana, per un incontro-dibattito in cui mostrerà il format del progetto già presentato in Italia.

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia