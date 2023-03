Volley: Milano tenta l’impresa all’Allianz Cloud

Inizia oggi, martedì 21 marzo, uno dei più importanti turni europei per le squadre italiane impegnate nelle coppe CEV. In un Allianz Cloud che si preannuncia gremito, Milano tenterà il tutto per tutto per ribaltare il risultato dell’andata dei quarti di CEV Champions League contro le campionesse d’Europa in carica del VakifBank: alla formazione di coach Gaspari servirà vincere 3-0 o 3-1 contro le turche, per poi cercare l’impresa nel Golden Set.

Le ragazze di coach Gaspari avranno bisogno di mettere in campo tutta la loro abilità al servizio e nel muro-difesa, per rallentare il poderoso attacco turco, con Paola Egonu e Gabi che hanno dominato la gara d’andata.

