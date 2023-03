Al Politeatro di Milano, sabato 11 Marzo 2023, alle ore 21.00.

In scena «NOI2», la storia di una madre separata con un lavoro che l’assorbe molto, una figlia adolescente alle prese con l’esame di maturità, il primo amore e un gatto, Totonno, sul quale le due riversano le loro attenzioni.

Una vita normale, scandita da ritmi e abitudini regolari, un rapporto in evoluzione che segue gli umori e gli ormoni delle due donne fino a quando, a scompigliare le loro abitudini, non compare un ospite inatteso e non gradito: il tumore.

La commedia racconta cosa accade quando un’ esistenza “normale” o, se vogliamo, “normalmente complicata” viene turbata dalla comparsa del “male del secolo”.

Il tutto con naturalezza, ironia, empatia e anche qualche risata, senza indulgere nel dramma, focalizzandosi soprattutto nel rapporto tra le due donne, una mamma e una figlia come tante, messe alla prova in modo totale e destabilizzante.

Ketty Capra e Alice De Andrè ci raccontano con leggerezza, come possono cambiare i ruoli e il vissuto quando la malattia investe il quotidiano.

Lo spettacolo scritto da Ketty Capra con l’aiuto di Tobia Rossi, uno dei più dotati drammaturghi e story editor italiani, e diretto con mano sapiente da Paola Giacometti, ha ottenuto il Patrocinio della Regione Lombardia e la partnership di Dee di Vita e Le Guerriere Official-Insieme contro il tumore al seno ed è stato tra gli spettacoli selezionati per il Milano off Fringe Festival 2019.

POLITEATRO – Viale Lucania 18 – 20137 Milano

Biglietti: 20 euro intero – 15 ridotto (under 25/over 65)

Biglietteria online https://oooh.events/evento/noi2-biglietti/

