Iniziano domani, lunedì 20 febbraio, i lavori di riqualificazione e sistemazione stradale in via Padova. Nella prima fase, per una durata prevista di circa due mesi, i lavori interesseranno la riqualificazione del sottopasso ferroviario.

La viabilità sarà garantita alternativamente con un doppio senso di marcia o con un senso unico alternato, in coerenza con i lavori di cantierizzazione. Successivamente, a partire da aprile e fino alla fine dell’anno, si aprirà una nuova fase di cantiere che riguarderà il tratto di strada dalla rotonda di via Giacosa fino al sottopasso: la circolazione sarà garantita con doppio senso di marcia per tutta la durata di questa seconda fase.

I lavori si inseriscono nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione di via Padova, per un tratto di circa due chilometri, pari alla metà di tutta la strada, tra via Arici (Crescenzago) e via Giacosa. I lavori saranno eseguiti in diverse fasi a partire appunto da lunedì 20 febbraio e si concluderanno fra circa tre anni. L’obiettivo dell’intero progetto è migliorare la vivibilità degli spazi pubblici del quartiere attraverso una maggiore sicurezza stradale e incentivando la mobilità sostenibile. La velocità sarà moderata per favorire la compresenza di veicoli a motore e biciclette; aumenteranno gli attraversamenti pedonali, che saranno tutelati, facilitati con passaggi più ampi e in alcuni casi rialzati.

Comune di Milano

