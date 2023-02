Tracciare i propri consumi, da soli o in gruppo, imparare piccole-grandi azioni quotidiane per risparmiare energia, fornire un aiuto concreto ai Paesi più poveri. Nasce con questi obiettivi Eco Give, l’app realizzata grazie all’esperienza decennale maturata da ragazze e ragazzi di scuole di ogni ordine e grado all’interno del progetto “Eco Give – Dare per Salvaguardare” dell’Associazione Nuove Vie per un Mondo Unito.

Attraverso questa app attivarsi è semplice: le azioni possibili vanno dal riutilizzo dell’acqua di lavaggio di frutta e verdura allo spegnimento di luci non necessarie, per arrivare al riciclo di indumenti usati. Mediante l’App Eco Give, disponibile su AppleStore e GooglePlay, ciascun partecipante può registrare i suoi “atti verdi” impegnandosi a realizzarne almeno 200 per ogni anno scolastico, suddivisi in cinque aree tematiche: energia elettrica, acqua, gas, riciclo/riuso e riduzione dello spreco alimentare. Si potrà poi seguire il conteggio dei propri atti e quelli del proprio gruppo o classe scolastica, così come l’impatto del progetto misurato in CO2, MWh e acqua risparmiati.

