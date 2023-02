Novità “provvisorie” per i pazienti del deceduto medico di Novate, Marcello Iacuone.

Da domani, martedì 14 febbraio nello studio di via Repubblica sarà presente il dott. Stefano Boati.

Si tratta di una sostituzione provvisoria che durerà fino al 6 marzo 2023.

Ats mette a disposizione un sostituto per 30 giorni dalla data del decesso di un medico. E’ da intendersi quindi come se fosse una sostituzione per ferie o malattia.

I pazienti del dottor Iacuone non saranno quindi “trasferiti” in carico al Dott. Boati o dovranno chiedere ad Ats di essere assegnati al dottore.

La buona notizia è che Ats é intenzionata a inserire un nuovo medico sul territorio novatese. Non è detto che questo però, avvenga per il 7 di marzo. dipende da quali nuovi medici saranno disponibili ad accettare l’incarico.

Nel frattempo, ecco le indicazioni per il dott. Stefano Boati

Orari ambulatorio

lunedì ore 11-13 e 15-18.30

martedì, mercoledì e giovedì ore 10-13

venerdì ore 15-18.30

IL DOTTORE RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO

Per APPUNTAMENTO (certificati di malattia compresi):

– telefonare al 3382316384(lunedì-venerdì dalle 8.30 alle 10)

– inviare mail all’indirizzo dott.stefanoboati@gmail.com

Solo per URGENZE telefonare in orario di studio al 3382316384

Per RICETTE E IMPEGNATIVE

– utilizzare l’apposita cassetta in studio

– inviare mail all’indirizzo dott.stefanoboati@gmail.com

(le richieste saranno evase entro 2 gg lavorativi e il ritiro sarà possibile

negli orari di studio sopraindicati)

per l’accesso in studio medico è OBBLIGATORIO L’UTILIZZO

DELLA MASCHERINA

Tel. 3382316384

mail: dott.stefanoboati@gmail.com

