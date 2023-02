Sequestrati circa 7mila articoli di Carnevale

Nei giorni scorsi gli agenti del Goac (Gruppo operativo anti contraffazione) della Polizia locale hanno sequestrato circa 7mila articoli di Carnevale perché privi di etichettatura e di tracciatura della filiera di provenienza. Il sequestro è avvenuto nell’ambito di una serie di controlli presso alcune attività commerciali. In particolare l’ispezione è stata effettuata in un negozio di via Paolo Sarpi.

“Questi sequestri – dichiara l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli – sono importanti perchè maschere, vestiti, giochi non in regola possono nascondere insidie pericolose per noi e i nostri bambini e bambine. I controlli della Polizia locale consentono di individuare prodotti realizzati al di fuori di una filiera tracciabile e regolare e così tutelare i rivenditori che agiscono correttamente e i consumatori”.

Tra gli oggetti sequestrati dalla Polizia locale costumi, maschere, cappellini e altri accessori per il travestimento, tutti destinati principalmente ai più piccoli.

