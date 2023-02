Salgono a quattro gli appuntamenti live a Roma con RENATO ZERO! ZERO A ZERO – UNA SFIDA IN MUSICA,il tour nei principali palazzi dello sport italiani prodotto da Tattica e in partenza a marzo 2023, si arricchisce di una nuova data nella Capitale in programma mercoledì 3 maggio 2023 al Palazzo dello Sport.

I biglietti per la nuova data saranno disponibili in prevendita su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket a partire dalle ore 11.00 di giovedì 2 febbraio.

Per riabbracciare il pubblico che non ha mai smesso di sostenerlo, RENATO ZERO da marzo a maggio girerà l’Italia portando sui palchi tutto il suo mondo di artista rivoluzionario, autentico catalizzatore di energia ed entusiasmo.

