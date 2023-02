E’ arrivata l’attesissima serata finale di Drag Race Italia: doppio appuntamento con semifinale e gran finale in onda in prima TV mercoledì 1 febbraio dalle 21:20 su Real Time (canale 31).

Accanto alla drag queen Priscilla, l’attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini e il conduttore tv e scrittore Tommaso Zorzi, per la semifinale si uniscono alla giuria due ospiti d’eccezione: la comica Michela Giraud e, direttamente dalla Spagna, Supremme De Luxe, conduttrice della versione spagnola del programma, in quello che sarà il primo storico gemellaggio tra edizioni di paesi diversi e a seguire, per il gran finale, i super ospiti saranno la cantante Paola Iezzi, tra i prossimi campioni in gara a Sanremo 2023 dove farà ritorno insieme alla sorella Chiara, e il coreografo Luca Tommasini.

