Il reintegro di Giovanni Pini nell’attività di squadra

Appreso dell’avvenuto reintegro di Giovanni Pini nell’attività di squadra con Cantù l’Associazione Giocatori chiarisce quanto segue.

Per oltre un mese si è protratto nei confronti di Pini un ingiusto impedimento alla sua regolare professione.

L’isolamento forzato a cui Pini, atleta di riconosciuta serietà e professionalità è stato costretto per un periodo prolungato e senza termine ha costituito un pesante danno tecnico sportivo, morale e di immagine per un ragazzo che si è sempre distinto in carriera per il suo irreprensibile comportamento.

La GIBA, che nelle scorse settimane aveva rappresentato alla società l’illegittimità del provvedimento nei suoi confronti auspica che non si verifichino mai più simili situazioni, a tutela dei giocatori e della loro professione.

Altri articoli di Basket su Dietro la Notizia

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook