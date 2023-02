Rassegna “Palazzo Marino in Musica”: La Musica dei Mecenati

Nell’ambito della rassegna Palazzo Marino in Musica, tre concerti gratuiti saranno presentati, in occasione dell’esposizione presso le Gallerie d’Italia – Milano di Intesa Sanpaolo della mostra Dai Medici ai Rothschild. Mecenati, collezionisti, filantropi in corso dal 18 novembre 2022 al 26 marzo 2023 e curata da Fernando Mazzocca e Sebastian Schütze con il coordinamento generale di Gianfranco Brunelli.

I concerti indagano rapporti generativi, in campo musicale, tra mecenati e compositori. Infatti così li descrivono Davide Santi, Rachel O’Brien e Luca Carnicelli, direttori artistici della rassegna:



“Il mecenatismo ha radici antiche e ha rappresentato nel tempo uno dei meccanismi fondamentali per la creazione e lo sviluppo del linguaggio artistico. Una corrispondenza tra sostenitore e beneficiario in grado di porre le basi e favorire le condizioni affinché grandi capolavori della storia della musica vedessero la luce e alcuni talenti di eccezionale valore potessero emergere in campo artistico.

Ripercorrere dunque storie di mecenatismo di oggi e di ieri ci aiuta a valorizzare questo rapporto nella speranza che esso possa proseguire in maniera virtuosa e continuare a offrire qualità, vitalità e preziose ricadute per le comunità di riferimento. La crescita culturale, del resto, è sempre un fattore polifonico, uno sforzo collettivo”.

Il primo concerto, dal titolo “Von Fries, il banchiere di Beethoven” è previsto domenica 19 febbraio: Francesca Bonaita (violino) e Martina Consonni (pianoforte) eseguiranno due sonate che Beethoven dedicò proprio a Von Fries , ma anche composizioni di Franz Schubert, altro musicista con il quale il banchiere fu molto generoso.

Il secondo appuntamento, dal titolo “Federico II, il Re musicista”, è in programma domenica 5 marzo e vede Alter Ego Ensemble eseguire brani di Janitsch, J.S. Bach, Graun, Čart, Benda, C.P.E. Bach, tutti artisti chiamati alla corte di Federico II di Prussia, monarca illuminato e raffinato umanista, che si circondò dei migliori compositori e cantanti che la scena europea offrisse, partecipando personalmente alla vita musicale di corte, in veste di flautista, librettista e compositore egli stesso.

La rassegna si chiude domenica 19 Marzo con un omaggio a un’importante mecenate dei nostri giorni, Maria Candida Morosini, che dal 1989 con il Fondo Morosini per la Musica e la Cultura sostiene molte realtà musicali tra cui l’Orchestra Milano Classica, protagonista della vita artistica milanese da oltre 30 anni.

Il concerto dal titolo “Candida, la Milano Classica” ha in programma capolavori della musica da camera per archi, una delle passioni della signora Morosini: l’incompiuto Sestetto per archi di A. Borodin e il Sestetto per archi op. 70 Souvenir de Florence di P. I. Čajkovskij.

I concerti si tengono domenica mattina alle ore 11.00 in Sala Alessi. I biglietti d’ingresso sono gratuiti: a partire dalle ore 10.00 del giovedì precedente ogni concerto è possibile prenotarli online sul sito della rassegna (www.palazzomarinoinmusica.it) oppure ritirarli (fino a un massimo di due biglietti a persona) presso la biglietteria delle Gallerie d’Italia

