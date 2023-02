Play2Give e Nazionale Cantanti saranno a Sanremo per sostenere progetti sociali in favore della comunità. Il claim GIOCARE PER DONARE , è stato “messo in campo” al fine di far diventare protagonisti insieme a noi tutti i partecipanti al Festival di Sanremo e far vincere in un minuto la solidarietà.

L’idea del CALCIO BALILLA SOLIDALE, nasce dall’intento di abbinare la musica al sociale chiedendo agli artisti di dedicare un minuto del proprio tempo, quando sarà a Villa Nobel, sede delle Radio Gruppo Mediaset.

L’associazione Play2Give è una nuova realtà di artisti, cantanti, personaggi televisivi, influencer e social star, che hanno scelto di abbinare lo sport alla propria immagine, con la finalità di sensibilizzazione alle problematiche sociali ed alle raccolte fondi solidali destinati a realtà territoriali che in modo assolutamente trasparente lavorano a sostegno delle fragilità nelle zone dove si terranno gli eventi.

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia