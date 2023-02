Nel 2023 il compositore e produttore PIERPAOLO GUERRINI (stretto collaboratore, fin dal debutto, di Andrea Bocelli) festeggerà gli oltre 30 anni di carriera con un disco, “FRIENDS”, il primo pubblicato a suo nome, ricco di collaborazioni di altissimo livello internazionale.

L’album, prodotto in Toscana nel PPG Studios di Pierpaolo Guerrini, sarà un concentrato di composizioni in vari generi musicali con brani strumentali nei quali parteciperanno amici con cui Pierpaolo ha collaborato direttamente e indirettamente nel corso della sua intera carriera.

Il secondo brano che anticipa il disco, dopo “Intimate” con la star del violoncello HAUSER, è “ONCE AND NOW”, brano nato nei PPG Studios di Guerrini e disponibile da venerdì 24 febbraio in tutti gli store digitali in Italia e all’estero (pubblicato da Stage One/The Orchard).

In “ONCE AND NOW” il pianoforte di Pierpaolo Guerrini abbraccia quello di Stephan Moccio, il pianista, produttore, compositore hit-maker canadese, con 3 nomination ai Grammy Awards e 1 nomination agli Oscar, che ha lavorato con artisti mondiali del calibro, tra gli altri, di The Weekend, Celine Dion, Dua Lipa, Jason Derulo, Seal e Miley Cyrus.

Da sempre affascinato dal meraviglioso mondo interpretativo di Stephan Moccio, Guerrini sceglie di collaborare con lui forte del pensiero che sia l’unico artista in grado di viaggiare in un’altra dimensione con il suo pianoforte e, quindi, l’unico che riesca ad interpretare perfettamente i concetti portanti di questo brano: lo scorrere del tempo e di alcuni momenti di vita che si ripetono, ora come una volta, come se quel tempo si fermasse.

“ONCE AND NOW” è un brano che Pierpaolo Guerrini dedica a sua madre e che affonda le radici nella sensazione di trovarsi nella sua infanzia, nel suo passato, che non si presenta come un déjà-vu ma che semplicemente ritorna con i suoi profumi, i ricordi, quel tempo che ora sappiamo essere la scansione ciclica e periodica dell’eternità ma che una volta era solo una parola che sentivamo pronunciare nelle frasi degli adulti.

“ONCE AND NOW” è accompagnato da un video animato (https://youtu.be/4q46__PYZu4) diretto e illustrato da Twenty_one Avenue e animato da Valeria Prosperi, che rispecchia a pieno ciò che il tema musicale vuole trasmettere: lo scorrere del tempo, un viaggio su un treno in cui i due passeggeri (Pierpaolo e Stephan) scrutano dal finestrino i paesaggi che si succedono veloci mentre sono intenti a scrivere melodie e riempire partiture.

Guerrini e Moccio si sono conosciuti durante la lavorazione di una produzione che Moccio stava curando per Andrea Bocelli, e dopo un periodo passato insieme nel PPG Studios, è nata una bella amicizia, un rapporto personale e professionale grazie al quale Pierpaolo ha avuto la conferma di quanto Stephan sia un pianista raffinato e un compositore d’altri tempi con cui collaborare è diventato un continuo dare e ricevere, un entrare da parte di Guerrini nel magico mondo pianistico di Moccio e da parte di quest’ultimo nel mondo compositivo del primo.

https://www.pierpaologuerrini.com/

https://www.facebook.com/pierpaolo.guerrini.9

https://www.instagram.com/pierpaolo_guerrini/

https://www.instagram.com/ppgstudios_official/

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia