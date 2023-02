Opening Parade “Original Dreamers” sul Canal Grande

Ancora una volta l’acqua è la protagonista del primo weekend del Carnevale di Venezia con l’Opening Parade “Original Dreamers”, prevista per sabato 4 febbraio alle ore 20.00 sul Canal Grande, che aprirà ufficialmente “Take Your Time For The Original Signs”.

Il maestoso palcoscenico navigante di “Original Dreamers” partirà dalla Stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia e solcherà le acque del Canal Grande fino ad arrivare in Bacino San Marco, con un lento percorso che durerà circa un’ora e metterà in scena tutti i simboli della tradizione carnascialesca, grazie ad artisti, colori, giochi di luce e musica.

Si tratta di un suggestivo spettacolo che saprà trasportare il pubblico in un’atmosfera festosa e ancestrale con un vero e proprio teatro sospeso sull’acqua, capitanato da un Unicorno, creatura magica che trasporta i sognatori verso le stelle, verso la magia unica e fantastica del Carnevale di Venezia.

