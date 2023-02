‘Gianni ma dov’eri finito? Dove eravamo rimasti? Non ci vediamo da 40 anni. Non ci vediamo da allora, ci siano sentiti solo per telefono… mi batte forte il cuore. Che sorpresa… non sapevo nulla!’. A 40 anni dal film cult, Sapore di Mare, negli studi di ‘Da noi…a ruota libera’, ecco il ricongiungersi di due grandi protagonisti della pellicola diretta da Enrico Vanzina.

Isabella Ferrari racconta i titoli dei film che l’hanno vista protagonista, dagli esordi ad oggi. E, così durante l’intervista a Francesca Fialdini, all’improvviso si apre la ruota al centro dello studio che svela la sorpresa inaspettata: compare Gianni Ansaldi il ‘fidanzatino’ di Isabella Ferrari. L’attrice in ‘Sapore di mare’ era la bellissima Selvaggia, innamorata dell’intellettuale (e un po’ imbranato) Gianni (Gianni Ansaldi).

