È uscito su tutte le piattaforme streaming Cronologia, il nuovo singolo e videoclip di Luciano D’Abbruzzo.

«Cronologia racconta, o meglio canta, una “trattativa d’amore, un balletto intorno alla verità…”. Quelle verità che cambiano veloci come cambiamo i nostri stati sui social; modifichiamo e cancelliamo storie e rapporti così come si fa con le foto e i post. Per finire eliminiamo la “Cronologia” e apparentemente ogni “prova” di ciò che è stato.

Ops, un momento… poi la vita reale non è per fortuna un social media; così tutto quello che vorremmo cancellare delle nostre azioni viene conservato, perché trattasi di vissuto comune, da altri occhi e altre menti. Altre mani e altri cuori. Altri taccuini e agende rosse… È così che a lungo andare, con il Tempo, con Kronos che si fa Cronologia… ogni Verità viene fuori, anche se è sconvolgente, anche se rischia di far male».

Colore, artwork e sound inusuale per Luciano che ha voluto, con questo singolo fuori programma, comunicare a suo modo almeno due cose: il cambiamento radicale di vita con il trasferimento dal bosco nel frusinate a Milano e l’incontro del giovane produttore e rapper Janax.

«Leggo molto spesso delle critiche furibonde verso i più giovani e sul loro mondo artistico. Me ne tengo alla larga dal puntare il dito, anzi li difendo e vorrei abbracciarli tutti. Spesso penso al concetto di arte decadente di Pasolini e mi viene spontaneo accettare ogni forma di espressione, anche quelle più brutte, perché raccontano e dipingono a tinte forti una società di rottami e depressioni, non certamente di buoni esempi. Una società più malata della musica, che noi adulti stiamo lasciando loro e che va raccontata».

Luciano D’Abbruzzo

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia