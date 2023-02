I Guns N’ Roses annunciano oggi l’unica imperdibile data italiana del tour mondiale l’8 luglio 2023 al Circo Massimo di Roma.

La band torna nel nostro paese dopo l’ultima indimenticabile show allo Stadio San Siro di Milano l’estate scorsa e l’esaltante appuntamento a Firenze Rocks nell’estate del 2018, in qualità di headliner della seconda giornata del festival a cui seguì un’apparizione a sorpresa il giorno seguente durante il concerto dei Foo Fighters, con un’inedita performance sulle note di It’s so easy, divenuta immediatamente virale sul web in tutto il mondo.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 23 febbraio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti si aprirà a partire da venerdì 24 febbraio alle ore 10:00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Una grande notizia è che il video musicale di “November Rain” ha superato i 2 miliardi di visualizzazioni, elevandosi a “uno dei video rock più visti di tutti i tempi”. L’anno scorso hanno pubblicato il cofanetto Use Your Illusion I & II Super Deluxe Edition.

Per maggiori informazioni vai su https://www.livenation.it/artist-guns-n-roses-69541

VIRGIN RADIO è la radio ufficiale dell’unica data italiana.

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia