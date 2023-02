«Il concorso continua a raccogliere significative adesioni e grande successo non solo in ambito scolastico. Purtroppo, il bullismo è sempre più presente e radicato nella nostra società, un fenomeno da contrastare con ogni mezzo e in ogni modo. Non solo perseguendo chi, con i propri comportamenti, viola il codice penale, ma anche e soprattutto con iniziative preventive, educative e formative, che aiutino, in egual misura, perseguitati e perseguitanti.

Entrambi vittime, anche se in modo diverso, di questa aberrazione sociale. Questo è il presupposto sottostante alla discesa in campo del Club alpino italiano che con i suoi ideali, i suoi principi e la frequentazione della montagna è senza ombra di dubbio un’associazione contro il bullismo. In questo contesto, è ancora più meritorio il grande valore di “Sbulliamoci”: un concorso che va sostenuto e andrà ripetuto negli anni a venire», ha affermato Giacomo Benedetti, Vicepresidente generale del Cai con delega al Cai Scuola.