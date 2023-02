«BOEING BOEING», un fedifrago e tre fidanzate sempre in volo

«BOEING BOEING», è un perfetto congegno a orologeria, ricco di humor pronto a scoppiare sul palco del Teatro Cinema Martinitt a Milano, dal 24 febbraio al 12 marzo.

Simone ( Marco Fiorin i) è un impenitente donnaiolo che vive a Roma e ha escogitato un sistema infallibile per vivere con le sue tre fidanzate: Valeria ( Ramona Gargano ), Federica ( Martina Zuccarello ) e Rachel ( Claudia Ferri ), tutte e tre hostess di tre compagnie aeree diverse .

Tutto procede perfettamente grazie a un collaudato sincronismo: all’arrivo della prima, la seconda è in partenza, mentre la terza è solo di passaggio. Ad aiutarlo, c’è Olga (Elisa Pazi), la fidata donna delle pulizie ucraina.

Ma gli imprevisti sono dietro l’angolo: prima l’arrivo inaspettato di Roberto (Matteo Vacca), un vecchio amico, sprovveduto e sognatore, lo sciopero all’aeroporto di Fiumicino, i problemi tecnici al Boeing in partenza per Sidney e il forte maltempo sopra New York.

Il perfetto calendario romantico di Simone salterà, e l’andirivieni delle tre fidanzate finirà

per travolgere tutto e tutti. Buon viaggio!

TEATRO/CINEMA MARTINITT Via Pitteri 58, Milano.

Telefono 02/36580010, Whatsapp 338.8663577 , info@teatromartinitt.it , www.teatromartinitt.it

Biglietti prosa: intero 26 euro; 18 euro over 65 e 16 euro under 26.

Parcheggio teatro interno gratuito.

Sopri altre novità a teatro su Dietro La Notizia.