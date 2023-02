Dal 25 febbraio al 4 giugno Kunst Meran Merano Arte apre al pubblico Typoèsien, la prima retrospettiva postuma di Heinz Waibl (1931-2020) e la più ampia mostra di Siegfried Höllrigl (1943).

Tra i più importanti esponenti della grafica italiana del Novecento, Waibl proveniva dalla tradizione analogica e artigianale dell’estetica Bauhaus e si era poi rivolto alle prime esperienze nel mondo della comunicazione e del marketing digitali in grandi centri del design come Milano e Chicago. Höllrigl, invece, apriva il suo laboratorio di letteratura, tipografia e grafica nel 1985: aveva acquistato attrezzature di stampa in disuso e nei decenni successivi si è affermato sul piano internazionale per il valore delle sue edizioni realizzate a mano.

È difficile pensare a due carriere professionali più distanti e a due realtà più diverse di Milano e Merano, eppure Waibl e Höllrigl si sono incontrati spesso a Merano a partire dal 1995, sperimentando differenti tecniche di stampa a mano nel laboratorio Offizin S. di Höllrigl. La mostra di Merano Arte intende raccontare queste due figure attraverso una selezione delle loro opere più significative e quindi concentrando la ricerca sulla grafica e sulla tipografia.

Al terzo piano verrà allestito inoltre un laboratorio di stampa che permetterà al pubblico di sperimentare le diverse tecniche di stampa a mano.

info@kunstmeranoarte.org | www.kunstmeranoarte.org

