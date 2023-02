“Andiamo (!)”Lo spettacolo di danza della compagnia De anima

De Anima, la compagnia di danza fondata dal ballerino e coreografo Samuele Barbetta, è lieta di annunciare una nuova, imperdibile data dello spettacolo “Andiamo (!)”, che andrà in scena martedì 4 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Sala Umberto di Roma. Lo spettacolo ha già debuttato lo scorso dicembre, all’interno del teatro “Spazio Diamante” di Roma, ottenendo uno straordinario successo e un grande riscontro da parte del pubblico, registrando il tutto esaurito a sole trentasei ore dall’annuncio.

“Andiamo (!)”, grazie alle sue coreografie potenti, ma delicate allo stesso tempo, mostra allo spettatore l’orrore della guerra raccontandola dal punto di vista dei civili, delle persone, che vediamo combattere e cercare soluzioni per poter sopravvivere giorno dopo giorno. La guerra irrompe nella loro serenità e nella loro quotidianità, corrompendo tutti i valori a cui teniamo e che ci sono familiari. Il nome dello spettacolo, “Andiamo (!)”, ha un duplice significato: da un lato palesa la forza d’animo del civile, la sua voglia di combattere e di scendere con i suoi strumenti in battaglia, dall’altro però, significa anche “andiamocene, la guerra ci sta privando della nostra terra, delle nostre radici, ci priva di noi stessi, non ha più senso rimanere qui. Lo spettacolo racconta la guerra e lo fa attraverso una storia, Guerra e Umanità sono letteralmente due persone che dialogano, si guardano e si toccano, specchiandosi una negli occhi dell’altra.

De Anima

La compagnia, il cui nome significa “riguardo all’anima”, nasce nel 2021 con l’intento di sperimentare collettivamente il linguaggio della danza, sotto la guida creativa di Samuele Barbetta. Composto da ballerini di diversa natura, il collettivo produce spinto da una straordinaria sete di creatività che coinvolge ogni componente della stessa. Ha realizzato negli anni cortometraggi di spessore e piccole creazioni teatrali per ospitate di livello nazionale ed internazionale, sia a teatro, sia nelle grandi reti televisive, come a “Tu si Que Vales” nel 2021, riscontrando successo tra giuria e pubblico. Samuele crede fortemente nella capacità di creare dei suoi danzatori; infatti, lascia loro molta libertà, così da poter offrire allo spettatore uno spettro di sensazioni e di movimento artistico il più travolgente possibile.

Samuele Barbetta

Coreografo, ballerino e direttore artistico, fondatore della compagnia teatrale De Anima, partecipa come concorrente ad “Amici di Maria De Filippi” nel 2020, arrivando fino alle ultime puntate del serale e diventando il primo partecipante nella storia del programma ad avere la possibilità di creare coreografie per se stesso e per gli altri. Due anni dopo, torna nel programma come professionista e coreografo, realizzando una coreografia corale per i ragazzi all’interno della scuola. Ad ottobre dello stesso anno, assieme a Giulia Stabile e alla compagnia De Anima, coreografa e balla per il tour nei palazzetti di Sangiovanni. Il 16 dicembre 2022, con la sua compagnia, porta in scena per la prima volta assoluta lo spettacolo “Andiamo (!)” presso il teatro “Spazio Diamante” di Roma.

Info e biglietti disponibili su Ticketone

