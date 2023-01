Un film racconta e denuncia i loro drammi e le loro tragedie. Si intitola ‘Invisibili’, per la regia del pluripremiato Paolo Cassina, con la collaborazione di Alessandro Amori e le musiche di Nicola Bottos.

‘Invisibili’ è stato prodotto da Playmastermovie, che lo rende disponibile gratuitamente; non è facile però organizzare una proiezione pubblica della pellicola perché queste iniziative incontrano spesso censura e critiche da parte delle istituzioni.

Tuttavia, dove arriva riempie le sale.

A Verona erano in 400 e 200 persone sono rimaste in lista d’attesa, senza contare le altre 100 fuori dal cinema, in coda; a Poggibonsi 200, sala piena; a Rovato più di 100, sala piena, a Modena sala piena, con altre 200 persone; a Empoli e ovunque idem, sold out. “Abbiamo ancora circa 32 proiezioni in programma da fare. – dicono dall’associazione Ascoltami! Che organizza queste proiezioni-. E riceviamo di continuo una pioggia di richieste”.

‘Invisibili’ è probabilmente il film più atteso del 2023.

La prossima proiezione sarà a Garbagnate Milanese, giovedì 9 febbraio, al Cinema Teatro Italia, via Varese 25/A, alle 20,30.

Seguirà un dibattito.

Intervengono, oltre allo stesso regista del film: dott Alberto Donzelli del Coordinamento Comitato Medico Scientifico Indipendente (CMSi), dott. Mauro Mantovani, bio immunologo, avv. Valeria Panetta, le giornaliste Raffaella Regoli e Marianna Canè; modera la psicologa e psicoterapeuta Giada Maslovaric. L’ingresso è libero.

La sala è da 440 posti. Attraverso i social si sono già raccolte decine di prenotazioni. Per partecipare: adesione.invisibili@proton.me

L’iniziativa è come sempre sostenuta da Playmastermovie ed è ancora promossa dal Comitato Ascoltami!, su richiesta di Associazioni locali e cittadini sensibili alla tematica.

www.comitatoascoltami.it www.playmastermovie.com

